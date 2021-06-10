Дореми: В поисках волшебства

Режиссер: Харука Катамани, Дзюнъити Сато

Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация.

27-летняя Мирэ, офисная сотрудница из Токио, только что вернулась в Японию. 22-летняя студентка Сора стремится стать учителем, а 20-летняя фрилансер Рэйка подрабатывает в кафе окономияки в Хиросиме. Наполненная магией история начинается, когда загадочный случай сводит их вместе и вынуждает отправиться навстречу приключениям.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Мидори Курияма

В ролях: Томоко Акия, Тиэми Тиба, Кэнта Хамано, Акира Исида, Сава Исигэ, Юки Мацуока, Сёхэй Миура Нами Мияхара, Руми Сисидо

Музыка: Кэйити Оку