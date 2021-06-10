Дореми: В поисках волшебства
Режиссер: Харука Катамани, Дзюнъити Сато
Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация.
27-летняя Мирэ, офисная сотрудница из Токио, только что вернулась в Японию. 22-летняя студентка Сора стремится стать учителем, а 20-летняя фрилансер Рэйка подрабатывает в кафе окономияки в Хиросиме. Наполненная магией история начинается, когда загадочный случай сводит их вместе и вынуждает отправиться навстречу приключениям.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Мидори Курияма
В ролях:Томоко Акия, Тиэми Тиба, Кэнта Хамано, Акира Исида, Сава Исигэ, Юки Мацуока, Сёхэй Миура Нами Мияхара, Руми Сисидо
Музыка:Кэйити Оку
В ролях:Томоко Акия, Тиэми Тиба, Кэнта Хамано, Акира Исида, Сава Исигэ, Юки Мацуока, Сёхэй Миура Нами Мияхара, Руми Сисидо
Музыка:Кэйити Оку
Производство:Япония
Ограничения:12+
Дата релиза:10 июня 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:10 июня 2021
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