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Дореми: В поисках волшебства

Режиссер: Харука Катамани, Дзюнъити Сато
Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация.

27-летняя Мирэ, офисная сотрудница из Токио, только что вернулась в Японию. 22-летняя студентка Сора стремится стать учителем, а 20-летняя фрилансер Рэйка подрабатывает в кафе окономияки в Хиросиме. Наполненная магией история начинается, когда загадочный случай сводит их вместе и вынуждает отправиться навстречу приключениям.

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Мидори Курияма
В ролях:Томоко Акия, Тиэми Тиба, Кэнта Хамано, Акира Исида, Сава Исигэ, Юки Мацуока, Сёхэй Миура Нами Мияхара, Руми Сисидо
Музыка:Кэйити Оку
Производство:Япония
Ограничения:12+
Дата релиза:10 июня 2021
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Мираж СинемаКинозал №4
c 10 по 11 июня
14:50 (200 р.)
c 12 по 13 июня
14:50 (300 р.)

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