Домовята: Навстречу приключениям

Режиссер: Али Самади Ахади, Маркус Дитрих

Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

Трое веселых друзей круглые сутки создают неприятности всем окружающим, и они сами от этого — просто в восторге. Но однажды друзья остаются без дома, и теперь им предстоит большое путешествие в поисках нового места, где можно и дальше продолжать веселиться и озорничать.

Продолжительность: 81 мин

Сценарий: Томас Шпрингер, Свен Нордквист

В ролях: Роксана Самади, Марсель Манн, Али Самади Ахади, Уве Оксенкнехт, Кристина Урспрух, Штефан Курт, Марианна Зёгебрехт, Андре Юнг, Марко Лоренцини, Патрик Хаштерт

Музыка: Андре Дзезюк