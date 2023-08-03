Домовята: Навстречу приключениям
Режиссер:Али Самади Ахади, Маркус Дитрих
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
Трое веселых друзей круглые сутки создают неприятности всем окружающим, и они сами от этого — просто в восторге. Но однажды друзья остаются без дома, и теперь им предстоит большое путешествие в поисках нового места, где можно и дальше продолжать веселиться и озорничать.
Продолжительность:81 мин
Сценарий:Томас Шпрингер, Свен Нордквист
В ролях:Роксана Самади, Марсель Манн, Али Самади Ахади, Уве Оксенкнехт, Кристина Урспрух, Штефан Курт, Марианна Зёгебрехт, Андре Юнг, Марко Лоренцини, Патрик Хаштерт
Музыка:Андре Дзезюк
В ролях:Роксана Самади, Марсель Манн, Али Самади Ахади, Уве Оксенкнехт, Кристина Урспрух, Штефан Курт, Марианна Зёгебрехт, Андре Юнг, Марко Лоренцини, Патрик Хаштерт
Музыка:Андре Дзезюк
Производство:Германия, Люксембург
Ограничения:6+
Дата релиза:03 августа 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:03 августа 2023
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