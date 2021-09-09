Дом на другой стороне

Режиссер: Дэвид Брукнер

Жанры: Ужасы.

После внезапной смерти мужа скорбящая вдова разбирает его вещи в загородном доме на берегу озера, где начинает замечать всякие странности. Сначала женщина грешит на призраков, но вскоре выясняется, что у муженька от нее были секреты.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Бен Коллинз, Люк Петровски

В ролях: Ребекка Холл, Сара Голдберг, Вонди Куртис-Холл, Эван Йоникит, Стэйси Мартин, Дэвид Эбельс, Кристина Джексон, Патрик Клейн, Кристал Сванн, Катрин Уайднер

Музыка: Бен Ловетт