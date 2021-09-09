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Дом на другой стороне

Режиссер:Дэвид Брукнер
Жанры: Ужасы.

После внезапной смерти мужа скорбящая вдова разбирает его вещи в загородном доме на берегу озера, где начинает замечать всякие странности. Сначала женщина грешит на призраков, но вскоре выясняется, что у муженька от нее были секреты.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Бен Коллинз, Люк Петровски
В ролях:Ребекка Холл, Сара Голдберг, Вонди Куртис-Холл, Эван Йоникит, Стэйси Мартин, Дэвид Эбельс, Кристина Джексон, Патрик Клейн, Кристал Сванн, Катрин Уайднер
Музыка:Бен Ловетт
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:09 сентября 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 9 по 10 сентября
17:55 (от 130 р.)
11 сентября
17:20 (от 160 р.)
12 сентября
16:45 (от 160 р.)
13 сентября
17:15 (от 130 р.)
14 сентября
16:45 (от 150 р.)
15 сентября
16:45 (от 130 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
9 сентября
23:00 (от 130 р.)
10 сентября
23:00 (от 130 р.)
11 сентября
23:00 (от 160 р.)
13 сентября
20:25 (от 130 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
12 сентября
21:10 (от 160 р.)
14 сентября
21:10 (от 150 р.)
15 сентября
21:10 (от 130 р.)

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