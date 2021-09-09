Дом на другой стороне
Режиссер:Дэвид Брукнер
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
После внезапной смерти мужа скорбящая вдова разбирает его вещи в загородном доме на берегу озера, где начинает замечать всякие странности. Сначала женщина грешит на призраков, но вскоре выясняется, что у муженька от нее были секреты.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Бен Коллинз, Люк Петровски
В ролях:Ребекка Холл, Сара Голдберг, Вонди Куртис-Холл, Эван Йоникит, Стэйси Мартин, Дэвид Эбельс, Кристина Джексон, Патрик Клейн, Кристал Сванн, Катрин Уайднер
Музыка:Бен Ловетт
В ролях:Ребекка Холл, Сара Голдберг, Вонди Куртис-Холл, Эван Йоникит, Стэйси Мартин, Дэвид Эбельс, Кристина Джексон, Патрик Клейн, Кристал Сванн, Катрин Уайднер
Музыка:Бен Ловетт
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:09 сентября 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:09 сентября 2021
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