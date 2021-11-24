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Дом Gucci

Режиссер:Ридли Скотт
Жанры: Драма, Триллер, Криминал, Биография.

Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно. Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.

Продолжительность:157 мин
Сценарий:Бекки Джонстон, Роберто Бентивенья, Сара Гэй Форден
В ролях:Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Джек Хьюстон, Сальма Хайек Аль Пачино, Алексия Джастин Мюррэй, Винсент Риотта, Гаэтано Бруно
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 ноября 2021
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ГалактикаЗал 4
c 2 по 3 декабря
15:55 (350)
4 декабря
14:00 (350)
Мираж СинемаКинозал №1
3 декабря
22:10 (300)
c 4 по 5 декабря
15:50 (300)
19:00 (300)
22:10 (300)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
3 декабря
21:20 (500)
c 4 по 5 декабря
12:00 (300)
18:10 (500)
21:20 (500)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
3 декабря
20:00 (от 190 р.)
4 декабря
20:00 (от 220 р.)
5 декабря
20:00 (от 220 р.)
6 декабря
20:00 (от 190 р.)
7 декабря
20:00 (от 190 р.)
8 декабря
20:00 (от 190 р.)
ГалактикаЗал 2
3 декабря
21:15 (350)
4 декабря
21:15 (350)
5 декабря
21:15 (350)
ГалактикаЗал 3
4 декабря
19:55 (350)

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