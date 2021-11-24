Дом Gucci

Режиссер: Ридли Скотт

Жанры: Драма, Триллер, Криминал, Биография.

Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно. Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.

Продолжительность: 157 мин

Сценарий: Бекки Джонстон, Роберто Бентивенья, Сара Гэй Форден

В ролях: Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Джек Хьюстон, Сальма Хайек Аль Пачино, Алексия Джастин Мюррэй, Винсент Риотта, Гаэтано Бруно

Музыка: Гарри Грегсон-Уильямс