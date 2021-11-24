Дом Gucci
Режиссер:Ридли Скотт
Жанры: Драма, Триллер, Криминал, Биография.
Жанры: Драма, Триллер, Криминал, Биография.
Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно. Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.
Продолжительность:157 мин
Сценарий:Бекки Джонстон, Роберто Бентивенья, Сара Гэй Форден
В ролях:Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Джек Хьюстон, Сальма Хайек Аль Пачино, Алексия Джастин Мюррэй, Винсент Риотта, Гаэтано Бруно
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
В ролях:Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Джек Хьюстон, Сальма Хайек Аль Пачино, Алексия Джастин Мюррэй, Винсент Риотта, Гаэтано Бруно
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 ноября 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:24 ноября 2021
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