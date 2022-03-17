Доктор Свисток

Режиссер: Ара Оганесян

Жанры: Комедия.

Арсен из приморского Дагомыса с детства мечтал стать пластическим хирургом. Его мечта почти сбылась — он устроился в московскую клинику пластической хирургии… администратором. У Арсена не было медицинского образования, но хорошо получалось зарабатывать, выдавая китайские импланты за швейцарские или продавая пациенткам место в очереди. Все у него было схвачено, пока у очередной звезды шоу-бизнеса «свежий тюнинг» не взорвался прямо на борту самолета! Вместе с фейковыми имплантами в клочья разлетелась и карьера Арсена — он вынужден бежать из Москвы в родной Сочи. Где, в чем он уверен, его богатый опыт позволит открыть собственную клинику и сделать этот мир лучше! Ну или, по крайней мере, больше…

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Константин Трофимов

В ролях: Артем Карокозян, Ирина Безряднова, Микаэл Джанибекян, Мия Зарринг

Музыка: Валерий Царьков