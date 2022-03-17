Доктор Свисток
Режиссер:Ара Оганесян
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Арсен из приморского Дагомыса с детства мечтал стать пластическим хирургом. Его мечта почти сбылась — он устроился в московскую клинику пластической хирургии… администратором. У Арсена не было медицинского образования, но хорошо получалось зарабатывать, выдавая китайские импланты за швейцарские или продавая пациенткам место в очереди. Все у него было схвачено, пока у очередной звезды шоу-бизнеса «свежий тюнинг» не взорвался прямо на борту самолета! Вместе с фейковыми имплантами в клочья разлетелась и карьера Арсена — он вынужден бежать из Москвы в родной Сочи. Где, в чем он уверен, его богатый опыт позволит открыть собственную клинику и сделать этот мир лучше! Ну или, по крайней мере, больше…
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Константин Трофимов
В ролях:Артем Карокозян, Ирина Безряднова, Микаэл Джанибекян, Мия Зарринг
Музыка:Валерий Царьков
В ролях:Артем Карокозян, Ирина Безряднова, Микаэл Джанибекян, Мия Зарринг
Музыка:Валерий Царьков
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:17 марта 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:17 марта 2022
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