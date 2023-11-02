Дочь болотного царя

Режиссер: Нил Бёргер

Жанры: Драма, Триллер, Детектив, Криминал.

Двенадцать лет Хелена прожила в изоляции под присмотром отца — тирана и убийцы, известного под прозвищем Болотный Царь. Когда его упрятали за решетку, девочка стала жить обычной жизнью. Прошло 20 лет, у Хелены своя семья, которая ничего не знает о её прошлом. Спустя много лет Болотный Царь сбегает из тюрьмы, и Хелена вынуждена помогать полиции ловить легендарного преступника, чтобы оградить близких от опасности. А для этого ей придется использовать навыки, которым ее обучил жестокий отец.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Лорен Элль Смит, Марк Л. Смит, Карен Дионне

В ролях: Дейзи Ридли, Бен Мендельсон, Бруклин Принс, Гил Бирмингем, Карен Писториус, Гаррет Хедлунд, Джои Карсон, Памела МакДональд, Джошуа Пис, Дэн Абрамовичи

Музыка: Адам Янота Бжовски