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Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя

Режиссер:Владимир Зинкевич
Жанры: Комедия, Криминал.

«Крестный отец» города Леонид Бойцов возвращается домой из очередной «командировки». Большая семья встречает его вечеринкой, но есть и вопросы, которые нужно решать немедленно. В большом темном кабинете Леонид встречается с людьми и выслушивает их проблемы.

Приходит к нему и местный ресторатор, чтобы разобраться с партнером — шеф-поваром Джакомо. Итальянец взял деньги, но не спешит открывать ресторан. Поэтому ресторатор хочет вернуть вложения и выйти из бизнеса. Леонид обещает решить вопрос. Но подружившись с Джакомо, он «выкупает» долю ресторатора и помпезно открывает «Везувий», не подозревая что попал в ловушку, которая изменит его жизнь и проверит на прочность его семью…

Сценарий:Владимир Зинкевич
В ролях:Владимир Сычев, Светлана Камынина, Кристина Строителева, Вячеслав Морозов, Торнике Квитатиани, Марина Поддубная, Дмитрий Красилов, Алессандро Демченко, Карим Омаров, Сергей Иванюк
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:02 ноября 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 2 по 6 ноября
23:00 (380)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 2 по 6 ноября
20:10 (380)
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18:10 (500)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 4 по 6 ноября
16:20 (360)
ГалактикаЗал 1
5 ноября
21:20 (430)
6 ноября
23:30 (430)
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23:35 (390)

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