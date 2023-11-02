Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя
Режиссер:Владимир Зинкевич
Жанры: Комедия, Криминал.
Жанры: Комедия, Криминал.
«Крестный отец» города Леонид Бойцов возвращается домой из очередной «командировки». Большая семья встречает его вечеринкой, но есть и вопросы, которые нужно решать немедленно. В большом темном кабинете Леонид встречается с людьми и выслушивает их проблемы.
Приходит к нему и местный ресторатор, чтобы разобраться с партнером — шеф-поваром Джакомо. Итальянец взял деньги, но не спешит открывать ресторан. Поэтому ресторатор хочет вернуть вложения и выйти из бизнеса. Леонид обещает решить вопрос. Но подружившись с Джакомо, он «выкупает» долю ресторатора и помпезно открывает «Везувий», не подозревая что попал в ловушку, которая изменит его жизнь и проверит на прочность его семью…
Сценарий:Владимир Зинкевич
В ролях:Владимир Сычев, Светлана Камынина, Кристина Строителева, Вячеслав Морозов, Торнике Квитатиани, Марина Поддубная, Дмитрий Красилов, Алессандро Демченко, Карим Омаров, Сергей Иванюк
В ролях:Владимир Сычев, Светлана Камынина, Кристина Строителева, Вячеслав Морозов, Торнике Квитатиани, Марина Поддубная, Дмитрий Красилов, Алессандро Демченко, Карим Омаров, Сергей Иванюк
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:02 ноября 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:02 ноября 2023
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