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Добро пожаловать в семью

Режиссер:Владимир Зинкевич
Жанры: Комедия, Мелодрама, Криминал.

Леонид Иванович — Крестный отец. В этом мире он любит лишь две вещи: быть Крестным отцом и свою дочь Миру. Чтобы не разгневать босса, Миру все обходят стороной. Кроме Саши, который ничего не знал про семью, и просто влюбился с первого взгляда. Теперь у него непростая задача — не лишиться руки и сердца до свадьбы.

Продолжительность:120 мин
Сценарий:Владимир Зинкевич, Павел Дятко, Антон Павлинич
В ролях:Владимир Сычев, Светлана Камынина, Пётр Буслов, Кристина Строителева, Вячеслав Морозов, Ростислав Бершауэр,Алексей Маслодудов, Юлия Топольницкая, Торнике Квитатиани, Сергей Иванюк
Производство:Беларусь
Ограничения:12+
Дата релиза:14 апреля 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 14 по 17 апреля
18:10 (330)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
14 апреля
18:00 (от 170 р.)
15 апреля
18:15 (от 170 р.)
16 апреля
19:20 (от 200 р.)
17 апреля
20:35 (от 200 р.)
c 18 по 19 апреля
18:00 (от 150 р.)
20 апреля
18:15 (от 150 р.)

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