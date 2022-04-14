Добро пожаловать в семью
Режиссер:Владимир Зинкевич
Жанры: Комедия, Мелодрама, Криминал.
Жанры: Комедия, Мелодрама, Криминал.
Леонид Иванович — Крестный отец. В этом мире он любит лишь две вещи: быть Крестным отцом и свою дочь Миру. Чтобы не разгневать босса, Миру все обходят стороной. Кроме Саши, который ничего не знал про семью, и просто влюбился с первого взгляда. Теперь у него непростая задача — не лишиться руки и сердца до свадьбы.
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Владимир Зинкевич, Павел Дятко, Антон Павлинич
В ролях:Владимир Сычев, Светлана Камынина, Пётр Буслов, Кристина Строителева, Вячеслав Морозов, Ростислав Бершауэр,Алексей Маслодудов, Юлия Топольницкая, Торнике Квитатиани, Сергей Иванюк
В ролях:Владимир Сычев, Светлана Камынина, Пётр Буслов, Кристина Строителева, Вячеслав Морозов, Ростислав Бершауэр,Алексей Маслодудов, Юлия Топольницкая, Торнике Квитатиани, Сергей Иванюк
Производство:Беларусь
Ограничения:12+
Дата релиза:14 апреля 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:14 апреля 2022
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