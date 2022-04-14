Добро пожаловать в семью

Режиссер: Владимир Зинкевич

Жанры: Комедия, Мелодрама, Криминал.

Леонид Иванович — Крестный отец. В этом мире он любит лишь две вещи: быть Крестным отцом и свою дочь Миру. Чтобы не разгневать босса, Миру все обходят стороной. Кроме Саши, который ничего не знал про семью, и просто влюбился с первого взгляда. Теперь у него непростая задача — не лишиться руки и сердца до свадьбы.

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Владимир Зинкевич, Павел Дятко, Антон Павлинич

В ролях: Владимир Сычев, Светлана Камынина, Пётр Буслов, Кристина Строителева, Вячеслав Морозов, Ростислав Бершауэр,Алексей Маслодудов, Юлия Топольницкая, Торнике Квитатиани, Сергей Иванюк

