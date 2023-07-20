До встречи на Венере
Режиссер:Хоакин Льямас
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
Миа — всегда в движении и на позитиве. Кайл замкнулся в себе и, кажется, ничто не может вернуть ему вкус к жизни. Они встретились случайно, но именно тогда, когда в этом больше всего нуждались. Мии срочно необходим попутчик для поездки из Америки в Испанию, чтобы найти свою настоящую маму, и она не принимает слово «нет» в качестве ответа. Вместе их ждет незабываемое путешествие в поисках любви и смысла жизни.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Виктория Винуэса
В ролях:Вирджиния Гарднер, Алекс Айоно, Роб Эстес, Бернард Баллен, Исабель Серрано, Марджори Е. Гланц, Кристина Артако, Эовин Найби Кригер, Клаудия Элиза Педрика, Алекс Асторт-Фабра
Музыка:Джордж Каллис
В ролях:Вирджиния Гарднер, Алекс Айоно, Роб Эстес, Бернард Баллен, Исабель Серрано, Марджори Е. Гланц, Кристина Артако, Эовин Найби Кригер, Клаудия Элиза Педрика, Алекс Асторт-Фабра
Музыка:Джордж Каллис
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:20 июля 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:20 июля 2023
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