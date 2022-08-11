Дитя тьмы: Первая жертва

Режиссер: Уильям Брент Белл

Жанры: Драма, Триллер, Криминал.

2007 год. Сбежав из эстонской психиатрической больницы, 31-летняя женщина Лина, которая из-за заболевания выглядит на 9 лет, находит среди объявлений о пропавших детях похожую на себя девочку. Та оказывается из богатой американской семьи, и вот уже чудом обнаруженная «Эстер» возвращается к счастливым «родителям» и «старшему брату».

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Дэвид Коггшолл, Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик, Алекс Мейс

В ролях: Изабель Фурман, Джулия Стайлз, Россиф Сазерленд, Хиро Канагава, Мэттью Финлан, Саманта Уолкс, Дэвид Браун, Лорен Кокрейн, Гвендолин Коллинс, Кристен Савацки

Музыка: Бретт Детар