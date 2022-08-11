Дитя тьмы: Первая жертва
Режиссер:Уильям Брент Белл
Жанры: Драма, Триллер, Криминал.
Жанры: Драма, Триллер, Криминал.
2007 год. Сбежав из эстонской психиатрической больницы, 31-летняя женщина Лина, которая из-за заболевания выглядит на 9 лет, находит среди объявлений о пропавших детях похожую на себя девочку. Та оказывается из богатой американской семьи, и вот уже чудом обнаруженная «Эстер» возвращается к счастливым «родителям» и «старшему брату».
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Дэвид Коггшолл, Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик, Алекс Мейс
В ролях:Изабель Фурман, Джулия Стайлз, Россиф Сазерленд, Хиро Канагава, Мэттью Финлан, Саманта Уолкс, Дэвид Браун, Лорен Кокрейн, Гвендолин Коллинс, Кристен Савацки
Музыка:Бретт Детар
В ролях:Изабель Фурман, Джулия Стайлз, Россиф Сазерленд, Хиро Канагава, Мэттью Финлан, Саманта Уолкс, Дэвид Браун, Лорен Кокрейн, Гвендолин Коллинс, Кристен Савацки
Музыка:Бретт Детар
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:11 августа 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:11 августа 2022
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