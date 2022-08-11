159686

Дитя тьмы: Первая жертва

Режиссер:Уильям Брент Белл
Жанры: Драма, Триллер, Криминал.

2007 год. Сбежав из эстонской психиатрической больницы, 31-летняя женщина Лина, которая из-за заболевания выглядит на 9 лет, находит среди объявлений о пропавших детях похожую на себя девочку. Та оказывается из богатой американской семьи, и вот уже чудом обнаруженная «Эстер» возвращается к счастливым «родителям» и «старшему брату».

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Дэвид Коггшолл, Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик, Алекс Мейс
В ролях:Изабель Фурман, Джулия Стайлз, Россиф Сазерленд, Хиро Канагава, Мэттью Финлан, Саманта Уолкс, Дэвид Браун, Лорен Кокрейн, Гвендолин Коллинс, Кристен Савацки
Музыка:Бретт Детар
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:11 августа 2022
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 20 по 21 августа
22:10 (330)
22 августа
22:10 (150)
c 23 по 24 августа
22:10 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
21 августа
21:15 (от 210 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?