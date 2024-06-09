Диплодочек и волшебные миры

Режиссер: Войтек Вавщик

Жанры: Анимация.

Диплодочек — любопытный маленький динозавр, мечтающий о большом приключении. К сожалению, он живет в скучном доисторическом болоте, которое окружает высокая стена. Диплодочек еще не знает, что на самом деле он персонаж комикса, созданного художником Тедом. Когда издатель убеждает его избавиться от старомодных сюжетов, Тед ставит ластик на бумагу и начинает стирать джунгли… и дом Диплодочка. Пытаясь спастись от смертельной опасности, динозавр выпрыгивает из комикса и отправляется в удивительное путешествие по волшебным мирам.

Продолжительность: 90 мин

В ролях: Миколай Вачовский, Тадеуш Барановский, Хелена Энглерт, Елена Голдфинч, Аркадиуш Якубик, Мальгожата Кожуховская, Петр Полак, Борис Шиц, Войтек Вавщик

