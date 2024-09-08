Дикий робот Режиссер: Крис Сандерс

Жанры: Фантастика, Приключения, Анимация, Семейный. Робот ROZZUM 7134 (сокращенно «Роз») терпит кораблекрушение на безлюдном острове. Он пытается приспособиться к местным условиям и заводит дружбу с обитающими там животными. Сценарий: Крис Сандерс, Peter Brown

В ролях: Лупита Нионго, Педро Паскаль, Кит Коннор, Билл Найи, Стефани Сюй, Мэтт Берри, Винг Реймз, Марк Хэмилл, Кэтрин О’Хара, Бун Сторм

Музыка: Крис Бауэрс Производство: США

Ограничения: 102

Дата релиза: 08 сентября 2024

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