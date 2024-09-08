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Дикий робот

Режиссер:Крис Сандерс
Жанры: Фантастика, Приключения, Анимация, Семейный.

Робот ROZZUM 7134 (сокращенно «Роз») терпит кораблекрушение на безлюдном острове. Он пытается приспособиться к местным условиям и заводит дружбу с обитающими там животными.

Сценарий:Крис Сандерс, Peter Brown
В ролях:Лупита Нионго, Педро Паскаль, Кит Коннор, Билл Найи, Стефани Сюй, Мэтт Берри, Винг Реймз, Марк Хэмилл, Кэтрин О’Хара, Бун Сторм
Музыка:Крис Бауэрс
Производство:США
Ограничения:102
Дата релиза:08 сентября 2024
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