Дикий мужчина

Режиссер: Томас Данесков

Жанры: Комедия, Драма, Криминал.

Безуспешно испытав все виды экстрима, обычный менеджер Мартин решает уйти в горы, чтобы почувствовать себя реальным мужчиной — добывать себе пищу луком и стрелами, как это делали викинги. Пока жена в шоке, а полиция пытается понять, что делать с агрессивным здоровяком в звериной шкуре, который в провинциальных супермаркетах меняет сигареты на боевой топор, к Мартину прибивается молодой Муса, у которого явно нешуточные проблемы с законом.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Томас Данесков, Мортен Папе

В ролях: Расмус Бьерг, Заки Юссеф, Бьорн Сундквист, Софи Гробёль, Марко Ильсё, Йонас Берген Рахманзаде, Хокон Т. Нильсен, Томми Карлсен, Рюн Темт, Катинка Эверс-Янсен

Музыка: Ола Флёттум