Дикий мужчина
Режиссер:Томас Данесков
Жанры: Комедия, Драма, Криминал.
Жанры: Комедия, Драма, Криминал.
Безуспешно испытав все виды экстрима, обычный менеджер Мартин решает уйти в горы, чтобы почувствовать себя реальным мужчиной — добывать себе пищу луком и стрелами, как это делали викинги. Пока жена в шоке, а полиция пытается понять, что делать с агрессивным здоровяком в звериной шкуре, который в провинциальных супермаркетах меняет сигареты на боевой топор, к Мартину прибивается молодой Муса, у которого явно нешуточные проблемы с законом.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Томас Данесков, Мортен Папе
В ролях:Расмус Бьерг, Заки Юссеф, Бьорн Сундквист, Софи Гробёль, Марко Ильсё, Йонас Берген Рахманзаде, Хокон Т. Нильсен, Томми Карлсен, Рюн Темт, Катинка Эверс-Янсен
Музыка:Ола Флёттум
В ролях:Расмус Бьерг, Заки Юссеф, Бьорн Сундквист, Софи Гробёль, Марко Ильсё, Йонас Берген Рахманзаде, Хокон Т. Нильсен, Томми Карлсен, Рюн Темт, Катинка Эверс-Янсен
Музыка:Ола Флёттум
Производство:Дания
Ограничения:18+
Дата релиза:13 октября 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:13 октября 2022
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