Дикая
Режиссер:Жан-Марк Валле
Жанры: Драма, Приключения, Биография.
Жанры: Драма, Приключения, Биография.
Потеряв всякую надежду на счастье из-за развалившегося брака и смерти матери, Шерил Стрейд отправляется в пешее странствие по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Испытания, выпавшие на долю женщины в этом опасном одиночном путешествии, исцелят ее от душевных страданий, но процесс будет отнюдь не безболезненным.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Ник Хорнби, Шерил Стрэйд
В ролях:Риз Уизерспун, Лора Дерн, Томас Садоски, Кин МакРей, Михил Хёйсман, У. Эрл Браун, Габи Хоффманн, Кевин О. Ранкин, Брайан Ван Холт, Клифф Де Янг
В ролях:Риз Уизерспун, Лора Дерн, Томас Садоски, Кин МакРей, Михил Хёйсман, У. Эрл Браун, Габи Хоффманн, Кевин О. Ранкин, Брайан Ван Холт, Клифф Де Янг
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 мая 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:21 мая 2022
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