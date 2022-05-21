Дикая

Режиссер: Жан-Марк Валле

Жанры: Драма, Приключения, Биография.

Потеряв всякую надежду на счастье из-за развалившегося брака и смерти матери, Шерил Стрейд отправляется в пешее странствие по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Испытания, выпавшие на долю женщины в этом опасном одиночном путешествии, исцелят ее от душевных страданий, но процесс будет отнюдь не безболезненным.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Ник Хорнби, Шерил Стрэйд

В ролях: Риз Уизерспун, Лора Дерн, Томас Садоски, Кин МакРей, Михил Хёйсман, У. Эрл Браун, Габи Хоффманн, Кевин О. Ранкин, Брайан Ван Холт, Клифф Де Янг

