Девятаев

Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов

Жанры: Драма, Драма, История, История, Военный, Военный, Биография, Биография.

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь — на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Улететь — и совершить самый дерзкий побег в военной истории.

Продолжительность: 118 мин

Сценарий: Максим Бударин, Георгий Селегей, Константин Галдаев

В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Евгений Серзин, Дарья Златопольская, Дмитрий Лысенков, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Антон Ксенев

Музыка: Юрий Потеенко