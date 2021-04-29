Девятаев
Режиссер:Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов
Жанры: Драма, Драма, История, История, Военный, Военный, Биография, Биография.
Жанры: Драма, Драма, История, История, Военный, Военный, Биография, Биография.
Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь — на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Улететь — и совершить самый дерзкий побег в военной истории.
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Максим Бударин, Георгий Селегей, Константин Галдаев
В ролях:Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Евгений Серзин, Дарья Златопольская, Дмитрий Лысенков, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Антон Ксенев
Музыка:Юрий Потеенко
В ролях:Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Евгений Серзин, Дарья Златопольская, Дмитрий Лысенков, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Антон Ксенев
Музыка:Юрий Потеенко
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:29 апреля 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:29 апреля 2021
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!