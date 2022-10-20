Девушка в окне

Режиссер: Марк Хартли

Жанры: Триллер, Ужасы.

Девушка-подросток Эми изо всех сил старается пережить смерть отца. Она подозревает, что загадочный неуловимый убийца, держащий в страхе весь город, и главный виновник семейного несчастья — их сосед Крис. И недавно он начал встречаться с её матерью. Теперь Эми должна убедиться в своих предположениях, чего бы ей это не стоило.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Теренс Хэммонд, Николетт Минстер

В ролях: Элла Ньютон, Рада Митчелл, Винс Колосимо, Джексон Галлахер, Эндрю С. Гилберт, Лорен Гетц, Нэйтан Хилл, Шэрон Джоал, Джеймс Маккэй, Лачи Миллар

