Детки в порядке
Режиссер:Марта Гонзалез Де Ла Вега, Сантьяго Сегура
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Подруги Карла и Сюзанна должны отправиться с группой детей на каникулы и доставить их в летний лагерь, но все идет не по плану, и сорванцы остаются без присмотра.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Мария Луиза Гутьеррес, Сантьяго Сегура, Рикардо Марко Буде
В ролях:Пас Вега, Пас Падилья, Инес Де Леон, Хьюго Симон Бланко, Энеко Отеро, Сирена Сегура, Хавьер Гарсиа, Луна Фульхенсио, Вероника Лопес, Алан Миранда
Музыка:Роке Баньос, Бен Черни
В ролях:Пас Вега, Пас Падилья, Инес Де Леон, Хьюго Симон Бланко, Энеко Отеро, Сирена Сегура, Хавьер Гарсиа, Луна Фульхенсио, Вероника Лопес, Алан Миранда
Музыка:Роке Баньос, Бен Черни
Производство:Испания
Ограничения:6+
Дата релиза:22 июня 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:22 июня 2023
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!