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Детки в порядке

Режиссер:Марта Гонзалез Де Ла Вега, Сантьяго Сегура
Жанры: Комедия.

Подруги Карла и Сюзанна должны отправиться с группой детей на каникулы и доставить их в летний лагерь, но все идет не по плану, и сорванцы остаются без присмотра.

Продолжительность:84 мин
Сценарий:Мария Луиза Гутьеррес, Сантьяго Сегура, Рикардо Марко Буде
В ролях:Пас Вега, Пас Падилья, Инес Де Леон, Хьюго Симон Бланко, Энеко Отеро, Сирена Сегура, Хавьер Гарсиа, Луна Фульхенсио, Вероника Лопес, Алан Миранда
Музыка:Роке Баньос, Бен Черни
Производство:Испания
Ограничения:6+
Дата релиза:22 июня 2023
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ГалактикаЗал 2
c 1 по 2 июля
10:00 (290)
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10:00 (230)

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