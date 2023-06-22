Детки в порядке

Режиссер: Марта Гонзалез Де Ла Вега, Сантьяго Сегура

Жанры: Комедия.

Подруги Карла и Сюзанна должны отправиться с группой детей на каникулы и доставить их в летний лагерь, но все идет не по плану, и сорванцы остаются без присмотра.

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Мария Луиза Гутьеррес, Сантьяго Сегура, Рикардо Марко Буде

В ролях: Пас Вега, Пас Падилья, Инес Де Леон, Хьюго Симон Бланко, Энеко Отеро, Сирена Сегура, Хавьер Гарсиа, Луна Фульхенсио, Вероника Лопес, Алан Миранда

Музыка: Роке Баньос, Бен Черни