Дети тьмы

Режиссер: Джэми Паттерсон

Жанры: Триллер, Ужасы.

Не веря в самоубийство отца, Хелен начинает собственное расследование обстоятельств его смерти. Она понимает, что в квартире происходит что-то странное и пугающее. Соседи рассказывают, что в этом районе пропадали дети, и за этими исчезновениями будто бы стояло потустороннее существо, которое дети называли Сакхэд. Чтобы узнать правду Хелен придется раскрыть тайну пропавших детей и снять проклятие тьмы.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Christian J. Hearn

В ролях: Саманта Бонд, Джеймс Космо, Патрик Бергин, Блейк Харрисон, Эйприл Пирсон, Кирсти Диллон, Джеймс Дрейфус, Робби Ги, Стив Орам, Тахира Шариф

Музыка: Мориц Шмиттат