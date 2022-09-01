Дети тьмы
Режиссер:Джэми Паттерсон
Жанры: Триллер, Ужасы.
Жанры: Триллер, Ужасы.
Не веря в самоубийство отца, Хелен начинает собственное расследование обстоятельств его смерти. Она понимает, что в квартире происходит что-то странное и пугающее. Соседи рассказывают, что в этом районе пропадали дети, и за этими исчезновениями будто бы стояло потустороннее существо, которое дети называли Сакхэд. Чтобы узнать правду Хелен придется раскрыть тайну пропавших детей и снять проклятие тьмы.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Christian J. Hearn
В ролях:Саманта Бонд, Джеймс Космо, Патрик Бергин, Блейк Харрисон, Эйприл Пирсон, Кирсти Диллон, Джеймс Дрейфус, Робби Ги, Стив Орам, Тахира Шариф
Музыка:Мориц Шмиттат
В ролях:Саманта Бонд, Джеймс Космо, Патрик Бергин, Блейк Харрисон, Эйприл Пирсон, Кирсти Диллон, Джеймс Дрейфус, Робби Ги, Стив Орам, Тахира Шариф
Музыка:Мориц Шмиттат
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:01 сентября 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:01 сентября 2022
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