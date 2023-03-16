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Дети кукурузы

Режиссер:Курт Уиммер
Жанры: Ужасы.

В небольшом городке штата Небраска практически никогда ничего не происходит. Но все меняется, когда местные жители решают избавиться от кукурузных полей, которые теперь приносят лишь убыток. По необъяснимой причине дети не желают, чтобы поля сожгли, и устраивают настоящую резню. Но кто в действительности стоит за этой кровавой бойней?

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Курт Уиммер, Стивен Кинг
В ролях:Елена Кампурис, Кейт Мойер, Каллэн Мулвей, Брюс Спенс, Стивен Хантер, Джейден МакГинли, Эшли Юргенс, Сиси Стрингер, Джо Клочек, Орландо Швердт
Музыка:Тим Кант, Джейкоб Ши
Производство: США
Ограничения:18+
Дата релиза:16 марта 2023
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