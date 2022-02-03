День слепого Валентина

Режиссер: Александр Баршак

Жанры: Комедия, Мелодрама.

В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьёзные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться? Или испугаются и разойдутся? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить всё, даже если стрела Амура случайно попала не туда…

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Юрий Эпштейн, Александр Баршак

В ролях: Максим Виторган, Марк Богатырев, Олеся Судзиловская, Александр Яценко, Марина Петренко Роман Мадянов, Кирилл Плетнёв, Юрий Чурсин, Наталья Земцова, Валентина Мазунина

Музыка: Олег Белов