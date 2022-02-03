День слепого Валентина
Режиссер:Александр Баршак
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Мелодрама.
В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьёзные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться? Или испугаются и разойдутся? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить всё, даже если стрела Амура случайно попала не туда…
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Юрий Эпштейн, Александр Баршак
В ролях:Максим Виторган, Марк Богатырев, Олеся Судзиловская, Александр Яценко, Марина Петренко Роман Мадянов, Кирилл Плетнёв, Юрий Чурсин, Наталья Земцова, Валентина Мазунина
Музыка:Олег Белов
В ролях:Максим Виторган, Марк Богатырев, Олеся Судзиловская, Александр Яценко, Марина Петренко Роман Мадянов, Кирилл Плетнёв, Юрий Чурсин, Наталья Земцова, Валентина Мазунина
Музыка:Олег Белов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:03 февраля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:03 февраля 2022
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