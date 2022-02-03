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День слепого Валентина

Режиссер:Александр Баршак
Жанры: Комедия, Мелодрама.

В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьёзные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться? Или испугаются и разойдутся? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить всё, даже если стрела Амура случайно попала не туда…

Продолжительность:116 мин
Сценарий:Юрий Эпштейн, Александр Баршак
В ролях:Максим Виторган, Марк Богатырев, Олеся Судзиловская, Александр Яценко, Марина Петренко Роман Мадянов, Кирилл Плетнёв, Юрий Чурсин, Наталья Земцова, Валентина Мазунина
Музыка:Олег Белов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:03 февраля 2022
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c 5 по 6 февраля
12:15 (330)
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
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12:55 (150)
17:15 (330)
19:40 (330)
c 5 по 6 февраля
12:55 (200)
17:15 (330)
19:40 (330)
ГалактикаЗал 3
4 февраля
20:50 (370)
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