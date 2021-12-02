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День мертвых

Режиссер:Виктор Рыжаков
Жанры: Драма.

Путь неблизкий: за день им нужно успеть навестить пять кладбищ. По дороге они пытаются разобраться в вечном вопросе отношений отцов и детей.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Алексей Еньшин
В ролях:Александр Паль, Агриппина Стеклова
Музыка:Александр Девятьяров
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:02 декабря 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 2 по 5 декабря
20:15 (300)

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