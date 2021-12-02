День мертвых Режиссер: Виктор Рыжаков

Жанры: Драма. Путь неблизкий: за день им нужно успеть навестить пять кладбищ. По дороге они пытаются разобраться в вечном вопросе отношений отцов и детей. Продолжительность: 86 мин Сценарий: Алексей Еньшин

В ролях: Александр Паль, Агриппина Стеклова

Музыка: Александр Девятьяров Производство: Россия

Ограничения: 16+

Дата релиза: 02 декабря 2021

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