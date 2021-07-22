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Демоник

Режиссер:Нил Бломкамп
Жанры: Фантастика, Триллер, Ужасы.

Благодаря технологии, способной создавать проекции сознания других людей, Карли придется заглянуть в разум своей матери, 20 лет назад убившей более 20 человек, и отыскать истинную причину её жестокости.

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Нил Бломкамп
В ролях:Карли Поуп, Крис Мартин, Майкл Роджерс, Натали Болтт, Терри Чен, Кэндис МакКлюр, Джейсон П. Тремблей, Кинтон Бойсклер, Дерек Верстиг, Крис Фроз
Музыка:Ола Странд
Производство:Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:22 июля 2021
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Мираж СинемаКинозал №4
c 14 по 17 октября
22:10 (300)

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