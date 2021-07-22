Демоник Режиссер: Нил Бломкамп

Жанры: Фантастика, Триллер, Ужасы. Благодаря технологии, способной создавать проекции сознания других людей, Карли придется заглянуть в разум своей матери, 20 лет назад убившей более 20 человек, и отыскать истинную причину её жестокости. Продолжительность: 104 мин Сценарий: Нил Бломкамп

В ролях: Карли Поуп, Крис Мартин, Майкл Роджерс, Натали Болтт, Терри Чен, Кэндис МакКлюр, Джейсон П. Тремблей, Кинтон Бойсклер, Дерек Верстиг, Крис Фроз

Музыка: Ола Странд Производство: Канада

Ограничения: 18+

Дата релиза: 22 июля 2021

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