Демоник
Режиссер:Нил Бломкамп
Жанры: Фантастика, Триллер, Ужасы.
Жанры: Фантастика, Триллер, Ужасы.
Благодаря технологии, способной создавать проекции сознания других людей, Карли придется заглянуть в разум своей матери, 20 лет назад убившей более 20 человек, и отыскать истинную причину её жестокости.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Нил Бломкамп
В ролях:Карли Поуп, Крис Мартин, Майкл Роджерс, Натали Болтт, Терри Чен, Кэндис МакКлюр, Джейсон П. Тремблей, Кинтон Бойсклер, Дерек Верстиг, Крис Фроз
Музыка:Ола Странд
В ролях:Карли Поуп, Крис Мартин, Майкл Роджерс, Натали Болтт, Терри Чен, Кэндис МакКлюр, Джейсон П. Тремблей, Кинтон Бойсклер, Дерек Верстиг, Крис Фроз
Музыка:Ола Странд
Производство:Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:22 июля 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:22 июля 2021
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