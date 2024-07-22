Дэдпул и Росомаха
Режиссер:Шон Леви
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.
Уэйд Уилсон попадает в организацию «Управление временными изменениями», что вынуждает его вернуться к своему альтер-эго Дэдпулу и изменить историю с помощью Росомахи.
Продолжительность:128 мин
Сценарий:Райан Рейнольдс, Ретт Риз, Пол Верник
В ролях:Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Дафни Кин, Джон Фавро, Морена Баккарин, Роб Делани, Лесли Аггамс, Дженнифер Гарнер
Музыка:Роб Симонсен
В ролях:Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Дафни Кин, Джон Фавро, Морена Баккарин, Роб Делани, Лесли Аггамс, Дженнифер Гарнер
Музыка:Роб Симонсен
Производство:США, Канада, Австралия, Новая Зеландия
Ограничения:18+
Дата релиза:22 июля 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:22 июля 2024
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