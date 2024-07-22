Дэдпул и Росомаха Режиссер: Шон Леви

Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения. Уэйд Уилсон попадает в организацию «Управление временными изменениями», что вынуждает его вернуться к своему альтер-эго Дэдпулу и изменить историю с помощью Росомахи. Продолжительность: 128 мин Сценарий: Райан Рейнольдс, Ретт Риз, Пол Верник

В ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Дафни Кин, Джон Фавро, Морена Баккарин, Роб Делани, Лесли Аггамс, Дженнифер Гарнер

Музыка: Роб Симонсен Производство: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия

Ограничения: 18+

Дата релиза: 22 июля 2024

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