163189

Дэдпул и Росомаха

Режиссер:Шон Леви
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.

Уэйд Уилсон попадает в организацию «Управление временными изменениями», что вынуждает его вернуться к своему альтер-эго Дэдпулу и изменить историю с помощью Росомахи.

Продолжительность:128 мин
Сценарий:Райан Рейнольдс, Ретт Риз, Пол Верник
В ролях:Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Дафни Кин, Джон Фавро, Морена Баккарин, Роб Делани, Лесли Аггамс, Дженнифер Гарнер
Музыка:Роб Симонсен
Производство:США, Канада, Австралия, Новая Зеландия
Ограничения:18+
Дата релиза:22 июля 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
11 августа
20:45 (420)
23:15 (420)
c 12 по 14 августа
11:00 (300)
13:25 (350)
15:50 (420)
18:15 (420 в 3D)
20:45 (420)
23:15 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
11 августа
19:20 (650)
21:50 (650)
c 12 по 14 августа
11:50 (450)
14:20 (550)
16:50 (550)
19:20 (650)
21:50 (650)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?