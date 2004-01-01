DC Лига Суперпитомцы
Режиссер:Джаред Штерн, Сэм Ливайн
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Фэнтези, Анимация.
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Фэнтези, Анимация.
Пес Крипто — лучший друг Супермена, обладающий такими же внеземными способностями, как и его хозяин. Вместе они отважно борются с преступностью в Метрополисе. Но когда Супермена и других членов Лиги справедливости похищают неизвестные злодеи, Крипто приходится подготовить новых помощников, а именно разношерстную компанию животных из приюта, которые неожиданно обрели суперсилу. Сможет ли пушистая Лига суперпитомцев спасти Супермена, а заодно и весь мир?
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Джаред Штерн, Джон Уиттингтон
В ролях:Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Кейт МакКиннон, Джон Красински, Ванесса Байер, Наташа Лионн, Диего Луна, Марк Мэрон, Киану Ривз, Томас Миддлдитч
Музыка:Стив Яблонски
В ролях:Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Кейт МакКиннон, Джон Красински, Ванесса Байер, Наташа Лионн, Диего Луна, Марк Мэрон, Киану Ривз, Томас Миддлдитч
Музыка:Стив Яблонски
Производство:США
Ограничения:6+
Ограничения:6+
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