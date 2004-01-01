DC Лига Суперпитомцы

Режиссер: Джаред Штерн, Сэм Ливайн

Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Фэнтези, Анимация.

Пес Крипто — лучший друг Супермена, обладающий такими же внеземными способностями, как и его хозяин. Вместе они отважно борются с преступностью в Метрополисе. Но когда Супермена и других членов Лиги справедливости похищают неизвестные злодеи, Крипто приходится подготовить новых помощников, а именно разношерстную компанию животных из приюта, которые неожиданно обрели суперсилу. Сможет ли пушистая Лига суперпитомцев спасти Супермена, а заодно и весь мир?

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Джаред Штерн, Джон Уиттингтон

В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Кейт МакКиннон, Джон Красински, Ванесса Байер, Наташа Лионн, Диего Луна, Марк Мэрон, Киану Ривз, Томас Миддлдитч

Музыка: Стив Яблонски