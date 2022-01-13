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Даже мыши попадают в рай

Режиссер:Ян Бубеничек, Дениза Гриммова
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

История о двух смертельных врагах - маленьком мышонке и лисе, которые после несчастного случая оказываются в раю для зверей. Расставшись со своими инстинктами, они становятся лучшими друзьями. Их мечта не разлучаться после возвращения в земной мир сбывается, но мышонок и лис меняются ролями. Кажется, что природа возьмет свое, но благодаря силе дружбы им удается осуществить то, что казалось невозможным.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Джеффри Хилтон, Ричард Малатинский, Элис Неллис
В ролях:Симона Берман, Грэхэм Халстэд, Эрика Шредер, Марк Томпсон, Уэйн Грэйсон, Майк Поллок Мартин Дейдар, Тайлер Банч, Кортни Шоу, Эдди Ли
Музыка:Кшиштоф А. Янчак
Производство:Чехия, Франция, Словакия, Польша
Ограничения:6+
Дата релиза:13 января 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 13 по 14 января
12:00 (150)
c 15 по 16 января
12:00 (200)

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