Даже мыши попадают в рай

Режиссер: Ян Бубеничек, Дениза Гриммова

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

История о двух смертельных врагах - маленьком мышонке и лисе, которые после несчастного случая оказываются в раю для зверей. Расставшись со своими инстинктами, они становятся лучшими друзьями. Их мечта не разлучаться после возвращения в земной мир сбывается, но мышонок и лис меняются ролями. Кажется, что природа возьмет свое, но благодаря силе дружбы им удается осуществить то, что казалось невозможным.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Джеффри Хилтон, Ричард Малатинский, Элис Неллис

В ролях: Симона Берман, Грэхэм Халстэд, Эрика Шредер, Марк Томпсон, Уэйн Грэйсон, Майк Поллок Мартин Дейдар, Тайлер Банч, Кортни Шоу, Эдди Ли

Музыка: Кшиштоф А. Янчак