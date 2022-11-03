Чёрный Адам
Режиссер:Жауме Кольет-Серра
Жанры: Фантастика, Фэнтези.
Жанры: Фантастика, Фэнтези.
5000 лет назад Чёрный Адам был наделен силами египетских богов и заключён в тюрьму. Теперь он освобождается из своей усыпальницы и готовится явить миру уникальный подход к борьбе за справедливость.
Сценарий:Адам Штикель, Рори Хайнс, Сохраб Ноширвани
В ролях:Дуэйн Джонсон, Элдис Ходж, Пирс Броснан, Ной Сентинео, Сара Шахи, Куинтесса Суинделл, Марван Кензари, Бодхи Сабонгуй, Мохаммед Амер, Джеймс Мойер
Музыка:Лорн Бэлф
В ролях:Дуэйн Джонсон, Элдис Ходж, Пирс Броснан, Ной Сентинео, Сара Шахи, Куинтесса Суинделл, Марван Кензари, Бодхи Сабонгуй, Мохаммед Амер, Джеймс Мойер
Музыка:Лорн Бэлф
Производство:США, Канада, Новая Зеландия, Венгрия
Ограничения:13+
Дата релиза:03 ноября 2022
Ограничения:13+
Дата релиза:03 ноября 2022
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