160353

Чёрный Адам

Режиссер:Жауме Кольет-Серра
Жанры: Фантастика, Фэнтези.

5000 лет назад Чёрный Адам был наделен силами египетских богов и заключён в тюрьму. Теперь он освобождается из своей усыпальницы и готовится явить миру уникальный подход к борьбе за справедливость.

Сценарий:Адам Штикель, Рори Хайнс, Сохраб Ноширвани
В ролях:Дуэйн Джонсон, Элдис Ходж, Пирс Броснан, Ной Сентинео, Сара Шахи, Куинтесса Суинделл, Марван Кензари, Бодхи Сабонгуй, Мохаммед Амер, Джеймс Мойер
Музыка:Лорн Бэлф
Производство:США, Канада, Новая Зеландия, Венгрия
Ограничения:13+
Дата релиза:03 ноября 2022
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
3 ноября
11:00 (100)
13:25 (150)
15:50 (250)
18:15 (250)
20:40 (250)
23:05 (250)
c 4 по 6 ноября
11:00 (200)
13:25 (250)
15:50 (280)
18:15 (280)
20:40 (280)
23:05 (280)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?