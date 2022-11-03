Чёрный Адам

Режиссер: Жауме Кольет-Серра

Жанры: Фантастика, Фэнтези.

5000 лет назад Чёрный Адам был наделен силами египетских богов и заключён в тюрьму. Теперь он освобождается из своей усыпальницы и готовится явить миру уникальный подход к борьбе за справедливость.

Сценарий: Адам Штикель, Рори Хайнс, Сохраб Ноширвани

В ролях: Дуэйн Джонсон, Элдис Ходж, Пирс Броснан, Ной Сентинео, Сара Шахи, Куинтесса Суинделл, Марван Кензари, Бодхи Сабонгуй, Мохаммед Амер, Джеймс Мойер

Музыка: Лорн Бэлф