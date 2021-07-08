Чёрная вдова
Режиссер:Кейт Шортланд
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Чёрной Вдове придется вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты её старые знакомые — Елена, Алексей (известный как Красный Страж) и Мелина.
Продолжительность:133 мин
Сценарий: Эрик Пирсон, Стэн Ли, Дон Хек
В ролях:Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор, О. Т. Фагбенли, Уильям Хёрт Оливье Рихтерс, Иоланда Лайнс, Рэй Уинстон, Райан Кира Армстронг
Музыка:Лорн Бэлф
В ролях:Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор, О. Т. Фагбенли, Уильям Хёрт Оливье Рихтерс, Иоланда Лайнс, Рэй Уинстон, Райан Кира Армстронг
Музыка:Лорн Бэлф
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:08 июля 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:08 июля 2021
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