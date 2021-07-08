Чёрная вдова

Режиссер: Кейт Шортланд

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Чёрной Вдове придется вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты её старые знакомые — Елена, Алексей (известный как Красный Страж) и Мелина.

Продолжительность: 133 мин

Сценарий: Эрик Пирсон, Стэн Ли, Дон Хек

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор, О. Т. Фагбенли, Уильям Хёрт Оливье Рихтерс, Иоланда Лайнс, Рэй Уинстон, Райан Кира Армстронг

Музыка: Лорн Бэлф