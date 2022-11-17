Чёрная Пантера: Ваканда навеки
Режиссер:Райан Куглер
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма.
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма.
После смерти короля Т`Чаллы королева Рамонда, Шури, М`Баку, Окойе и Дора Милаж сражаются, чтобы защитить Ваканду от мировых держав.
Продолжительность:161 мин
Сценарий:Джо Роберт Коул, Райан Куглер
В ролях:Летишиа Райт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Уинстон Дьюк, Анджела Бассетт, Теноч Уэрта, Мартин Фриман, Доминик Торн, Флоренс Касумба, Михаэла Коэл
Музыка:Людвиг Горанссон
В ролях:Летишиа Райт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Уинстон Дьюк, Анджела Бассетт, Теноч Уэрта, Мартин Фриман, Доминик Торн, Флоренс Касумба, Михаэла Коэл
Музыка:Людвиг Горанссон
Производство:США
Дата релиза:17 ноября 2022
Дата релиза:17 ноября 2022
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