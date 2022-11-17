Чёрная Пантера: Ваканда навеки Режиссер: Райан Куглер

Жанры: Фантастика, Боевик, Драма. После смерти короля Т`Чаллы королева Рамонда, Шури, М`Баку, Окойе и Дора Милаж сражаются, чтобы защитить Ваканду от мировых держав. Продолжительность: 161 мин Сценарий: Джо Роберт Коул, Райан Куглер

В ролях: Летишиа Райт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Уинстон Дьюк, Анджела Бассетт, Теноч Уэрта, Мартин Фриман, Доминик Торн, Флоренс Касумба, Михаэла Коэл

Музыка: Людвиг Горанссон Производство: США

Дата релиза: 17 ноября 2022

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