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Чёрная Пантера: Ваканда навеки

Режиссер:Райан Куглер
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма.

После смерти короля Т`Чаллы королева Рамонда, Шури, М`Баку, Окойе и Дора Милаж сражаются, чтобы защитить Ваканду от мировых держав.

Продолжительность:161 мин
Сценарий:Джо Роберт Коул, Райан Куглер
В ролях:Летишиа Райт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Уинстон Дьюк, Анджела Бассетт, Теноч Уэрта, Мартин Фриман, Доминик Торн, Флоренс Касумба, Михаэла Коэл
Музыка:Людвиг Горанссон
Производство:США
Дата релиза:17 ноября 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 22 по 23 ноября
16:30 (150)
19:30 (200)
22:30 (200)

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