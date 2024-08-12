Чужой: Ромул Режиссер: Феде Альварес

Жанры: Фантастика, Триллер, Ужасы. Исследуя заброшенную космическую станцию, группа колонизаторов сталкивается с самой ужасающей формой жизни во Вселенной. Продолжительность: 119 мин Сценарий: Феде Альварес, Родольфо Саягес, Дэн О’Бэннон

В ролях: Кейли Спейни, Дэвид Джонссон Фрэй, Арчи Рено, Изабела Мерсед, Спайк Ферн, Айлин У, Рози Эде, Soma Simon, Bence Okeke, Viktor Orizu

Музыка: Бенджамин Уоллфиш Производство: США, Великобритания

Дата релиза: 12 августа 2024

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