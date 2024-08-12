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Чужой: Ромул

Режиссер:Феде Альварес
Жанры: Фантастика, Триллер, Ужасы.

Исследуя заброшенную космическую станцию, группа колонизаторов сталкивается с самой ужасающей формой жизни во Вселенной.

Продолжительность:119 мин
Сценарий:Феде Альварес, Родольфо Саягес, Дэн О’Бэннон
В ролях:Кейли Спейни, Дэвид Джонссон Фрэй, Арчи Рено, Изабела Мерсед, Спайк Ферн, Айлин У, Рози Эде, Soma Simon, Bence Okeke, Viktor Orizu
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:США, Великобритания
Дата релиза:12 августа 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
24 августа
11:35 (300)
16:00 (420)
18:20 (420)
20:35 (420)
22:55 (420)
25 августа
11:45 (300)
14:00 (350)
16:15 (420)
18:30 (420)
20:45 (420)
23:00 (350)

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