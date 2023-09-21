Чужая

Режиссер: Алексей Луканев

Жанры: Драма, Приключения.

Дина, успешная молодая бизнес-леди, выживает в авиакатастрофе посреди глухой тайги, вдали от цивилизации. Её подбирает и выхаживает местное племя, жизнь которого сейчас мало отличается от жизни предков. Дине придется провести годы среди людей, чуждых её ментальности, в непривычном для неё быте, приспосабливаясь к окружающим условиям, прежде чем вернуться домой, на Большую Землю, где остались её любимые муж и дочь. Но возвращение в прежнюю жизнь обернется совсем не тем, что она ожидала.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Сергей Ольденбург-Свинцов, Дмитрий Лемешев, Анастасия Арышева

В ролях: Анна Слю, Артём Ткаченко, Ньургун Бэчигэн, Зоя Багынанова, Евгений Коряковский, Айыына Слепцова, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова, Слава Киселева, Андрей Курилов

Музыка: Алексей Лукьянов