Чунгкингский экспресс (субтитры)
Режиссер:Вонг Кар-Вай
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама, Криминал.
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама, Криминал.
Полицейский N223 страдает от разбитого сердца и влюбляется в загадочную роковую женщину, замешанную в криминальной деятельности. А полицейского N663 бросает девушка-стюардесса, и он не замечает знаков внимания немного странной работницы ночной закусочной. Две истории любви в гонконгских городских джунглях: о поисках счастья, духоте повседневности и мечтах о Калифорнии.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Вонг Кар-Вай
В ролях:Бриджит Линь, Тони Люн Чу Вай, Фэй Вон, Такеши Канеширо, Валери Чоу, Чен Цзиньцюань, Ли-на Кван, Жиминг Хуанг, Лианг Жен, Суншэнь Цзо
Музыка:Фрэнки Чан, Майкл Галассо, Роел А. Гарсия
В ролях:Бриджит Линь, Тони Люн Чу Вай, Фэй Вон, Такеши Канеширо, Валери Чоу, Чен Цзиньцюань, Ли-на Кван, Жиминг Хуанг, Лианг Жен, Суншэнь Цзо
Музыка:Фрэнки Чан, Майкл Галассо, Роел А. Гарсия
Производство:Гонконг
Ограничения:18+
Дата релиза:06 мая 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:06 мая 2021
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