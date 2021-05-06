Чунгкингский экспресс (субтитры)

Режиссер: Вонг Кар-Вай

Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама, Криминал.

Полицейский N223 страдает от разбитого сердца и влюбляется в загадочную роковую женщину, замешанную в криминальной деятельности. А полицейского N663 бросает девушка-стюардесса, и он не замечает знаков внимания немного странной работницы ночной закусочной. Две истории любви в гонконгских городских джунглях: о поисках счастья, духоте повседневности и мечтах о Калифорнии.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Вонг Кар-Вай

В ролях: Бриджит Линь, Тони Люн Чу Вай, Фэй Вон, Такеши Канеширо, Валери Чоу, Чен Цзиньцюань, Ли-на Кван, Жиминг Хуанг, Лианг Жен, Суншэнь Цзо

Музыка: Фрэнки Чан, Майкл Галассо, Роел А. Гарсия