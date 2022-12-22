Чук и Гек. Большое приключение

Режиссер: Александр Котт

Жанры: Приключения, Семейный.

Два дружных, но озорных брата Чук и Гек живут с любящей мамой в Москве и скучают по папе, который работает далеко на Севере. Решив во что бы то ни стало встретить наступающий Новый год вместе, они отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам. Теперь их ждёт самое большое приключение в их жизни, ведь в новогодние праздники возможны любые, даже самые невероятные чудеса.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Владимир Аркуша, Денис Червяков, Аркадий Гайдар

В ролях: Андрей Андреев, Юрий Степанов, Владимир Вдовиченков, Юлия Снигирь, Александр Самойленко, Милена Софронова, Игорь Письменный, Наталья Коляканова, Тимофей Трибунцев, Ева Фадеева

Музыка: Алексей Айги