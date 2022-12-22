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Чук и Гек. Большое приключение

Режиссер:Александр Котт
Жанры: Приключения, Семейный.

Два дружных, но озорных брата Чук и Гек живут с любящей мамой в Москве и скучают по папе, который работает далеко на Севере. Решив во что бы то ни стало встретить наступающий Новый год вместе, они отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам. Теперь их ждёт самое большое приключение в их жизни, ведь в новогодние праздники возможны любые, даже самые невероятные чудеса.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Владимир Аркуша, Денис Червяков, Аркадий Гайдар
В ролях:Андрей Андреев, Юрий Степанов, Владимир Вдовиченков, Юлия Снигирь, Александр Самойленко, Милена Софронова, Игорь Письменный, Наталья Коляканова, Тимофей Трибунцев, Ева Фадеева
Музыка:Алексей Айги
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:22 декабря 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
22 декабря
19:20 (300)
23 декабря
11:10 (150)
13:10 (200)
15:15 (300)
19:20 (300)
c 24 по 25 декабря
11:10 (250)
13:10 (300)
15:15 (330)
19:20 (330)

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