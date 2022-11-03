Чрезвычайная ситуация

Режиссер: Хан Джэ-рим

Жанры: Драма, Триллер.

На борту забитого до отказа авиалайнера, совершающего рейс на Гавайи, таинственно погибает один из пассажиров. Вскоре воздушное судно охватывает хаос: все больше людей поражено неизвестной болезнью. Оперативный штаб пытается добиться посадки, но аэропорты не принимают зараженный рейс. Горючее на исходе, и теперь обреченный самолет может спасти лишь чудо.

Продолжительность: 140 мин

Сценарий: Хан Джэ-рим

В ролях: Ли Бён-хон, Сон Кан-хо, Чон До-ён, Ким Нам-гиль, Им Щи-ван, Ким Со-джин, Ким Бо-мин, Пак Хэ-джун, Хён Бон-щик, У Ми-хва

Музыка: Ли Бён-у, Чон Джи-хун