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Чрезвычайная ситуация

Режиссер:Хан Джэ-рим
Жанры: Драма, Триллер.

На борту забитого до отказа авиалайнера, совершающего рейс на Гавайи, таинственно погибает один из пассажиров. Вскоре воздушное судно охватывает хаос: все больше людей поражено неизвестной болезнью. Оперативный штаб пытается добиться посадки, но аэропорты не принимают зараженный рейс. Горючее на исходе, и теперь обреченный самолет может спасти лишь чудо.

Продолжительность:140 мин
Сценарий:Хан Джэ-рим
В ролях:Ли Бён-хон, Сон Кан-хо, Чон До-ён, Ким Нам-гиль, Им Щи-ван, Ким Со-джин, Ким Бо-мин, Пак Хэ-джун, Хён Бон-щик, У Ми-хва
Музыка:Ли Бён-у, Чон Джи-хун
Производство:Корея Южная
Ограничения:18+
Дата релиза:03 ноября 2022
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