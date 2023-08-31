Чижик-пыжик возвращается

Режиссер: Элина Суни

Жанры: Приключения, Детектив, Семейный.

Приехав на экскурсию в Санкт-Петербург, одноклассники Дана и Лева становятся свидетелями кражи знаменитого «Чижика-Пыжика». По легенде, если загадать желание и попасть монеткой на пьедестал памятника, не уронив ее в воду, оно обязательно исполнится. Но «Чижик» пропал! Значит ли это, что ребятам никогда не удастся воплотить свои мечты и родители Левы все-таки разведутся, а Дана не станет известным блогером? Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, срочно вызванных из Екатеринбурга родителей, полицейских и даже от самого… «Петра Первого».

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Евгения Пьянова, Юлия Воронова

В ролях: Александра Бабаскина, Миша Мяло, Инга Оболдина, Сергей Мигицко, Анвар Либабов, Светлана Немоляева, Александра Серзина, Вера Марченко, Леонид Зябкин, Кроха

Музыка: Марат Файзуллин