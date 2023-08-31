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Чижик-пыжик возвращается

Режиссер:Элина Суни
Жанры: Приключения, Детектив, Семейный.

Приехав на экскурсию в Санкт-Петербург, одноклассники Дана и Лева становятся свидетелями кражи знаменитого «Чижика-Пыжика». По легенде, если загадать желание и попасть монеткой на пьедестал памятника, не уронив ее в воду, оно обязательно исполнится. Но «Чижик» пропал! Значит ли это, что ребятам никогда не удастся воплотить свои мечты и родители Левы все-таки разведутся, а Дана не станет известным блогером? Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, срочно вызванных из Екатеринбурга родителей, полицейских и даже от самого… «Петра Первого».

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Евгения Пьянова, Юлия Воронова
В ролях:Александра Бабаскина, Миша Мяло, Инга Оболдина, Сергей Мигицко, Анвар Либабов, Светлана Немоляева, Александра Серзина, Вера Марченко, Леонид Зябкин, Кроха
Музыка:Марат Файзуллин
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:31 августа 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 7 по 8 сентября
14:20 (150)
c 9 по 10 сентября
14:20 (200)

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