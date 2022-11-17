Чинк: хвостатый детектив
Режиссер:Григорий Вожакин
Жанры: Приключения, Детектив, Анимация, Семейный.
Жанры: Приключения, Детектив, Анимация, Семейный.
Жители Медовой Долины готовятся к любимому празднику — Дню Города, когда у всех горожан есть возможность полюбоваться уникальным артефактом — Золотым Ульем. По преданию он был найден основателями Медовой Долины, и легенда гласит, что на городок обрушатся тысячи несчастий, если Улей пропадет. Накануне праздника Улей похищен. Винят в этом бельчонка Чинка, помощника совы-детектива Софи. Чинку и его друзьям предстоит распутать дело, найти настоящего жулика и вернуть не только Золотой Улей, но и мир в Долину.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Дарья Донцова, Александр Мышанский, Григорий Вожакин
В ролях:Иван Чабан, Александр Олешко, Михаил Кшиштовский, Мирослава Карпович, Эвелина Блёданс, Ян Цапник, Борис Смолкин
Музыка:DJ Грув
В ролях:Иван Чабан, Александр Олешко, Михаил Кшиштовский, Мирослава Карпович, Эвелина Блёданс, Ян Цапник, Борис Смолкин
Музыка:DJ Грув
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:17 ноября 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:17 ноября 2022
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