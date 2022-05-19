Четыре хороших дня

Режиссер: Родриго Гарсия

Жанры: Драма.

Молли пытается совладать с наркозависимостью при поддержке своей матери Деб. Они долгое время не общались и теперь должны вместе пережить все травмы, которые нанесли друг другу.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Родриго Гарсия, Аманда Вендлер, Либби Александр

В ролях: Мила Кунис, Гленн Клоуз, Карла Галло, Стивен Рут, Глория Гараюа, Ребекка Тилни, Карлос Лакамара, Ким Делгадо, Одри Линн, Николас Отери

Музыка: Эд Ширмёр