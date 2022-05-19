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Четыре хороших дня

Режиссер:Родриго Гарсия
Жанры: Драма.

Молли пытается совладать с наркозависимостью при поддержке своей матери Деб. Они долгое время не общались и теперь должны вместе пережить все травмы, которые нанесли друг другу.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Родриго Гарсия, Аманда Вендлер, Либби Александр
В ролях:Мила Кунис, Гленн Клоуз, Карла Галло, Стивен Рут, Глория Гараюа, Ребекка Тилни, Карлос Лакамара, Ким Делгадо, Одри Линн, Николас Отери
Музыка:Эд Ширмёр
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 мая 2022
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ГалактикаЗал 2
c 20 по 22 мая
22:10 (370)

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