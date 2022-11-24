Честный развод 2

Режиссер: Олег Асадулин

Жанры: Комедия.

Гена добился успеха в мире юмора и стендапа, а Милана стала его женой и менеджером. Однако со временем совместная работа ставит под угрозу личные отношения. Брак находится на грани распада. Чтобы спасти отношения, Гена идет на рискованный шаг. Теперь он хочет помочь Милане исполнить ее давнюю мечту, но так, чтобы она не догадалась. Только вот эта авантюра может не понравиться девушке и еще сильнее обострить их семейный конфликт.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Константин Трофимов

В ролях: Александр Робак, Агата Муцениеце, Ирина Безряднова, Святослав Савченко, Ольга Тумайкина, Андрей Пынзару, Максим Мальцев, Варвара Малкова, Маруся Климова, Александр Шабанов

Музыка: DJ Грув