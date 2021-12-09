Честный развод

Режиссер: Иван Кульнев

Жанры: Комедия.

Гена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он даже отказался от бурной молодости и мечты стать звездой КВН. А когда спустя 25 лет жена назвала его скучным и предложила развестись, Гена решает наверстать упущенное — наполнить жизнь приключениями и поехать на фестиваль КВН в Сочи. А подталкивает его к этому путешествию новая знакомая — прекрасная девушка очень легкого поведения. Она уверена, что талантливый Гена с ее помощью очень быстро станет звездой юмора. Если ещё быстрее она не исчезнет вместе с приличной суммой с Гениной карты.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Константин Трофимов

В ролях: Александр Робак, Агата Муцениеце, Андрей Борисов, Анна Невская, Андрей Федорцов, Юлия Сулес, Сергей Анненков, Ирина Безряднова

Музыка: DJ Грув