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Чернобыль

Режиссер:Данила Козловский
Жанры: Драма, История.

Алексей Карпушин — обычный молодой советский парень, пожарный в Припяти, который впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск — он влюбляется в парикмахера Олю. В прошлом у них уже были отношения, но тогда Алексей упустил свой шанс. Теперь у Оли есть маленький сын Леша, но Алексей намерен никогда больше не повторять прежних ошибок: он признается Оле в своих чувствах, и все вместе они планируют переехать к морю.

Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту Алексея и жизни всех тех, кто ему дорог. Взрыв реактора грозит смертью не только тысячам людей, оказавшихся в зоне радиационного поражения: возможен второй взрыв, катастрофические последствия которого могут быть несоизмеримо больше. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.

Продолжительность:136 мин
Сценарий:Алексей Казаков, Елена Иванова
В ролях:Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич, Петр Терещенко, Артур Бесчастный, Андрей Арчаков, Самвел Тадевосян
Музыка:Олег Карпачев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:15 апреля 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
14 апреля
19:30 (220 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 15 по 16 апреля
11:10 (400 р.)
13:55 (800 р.)
16:40 (800 р.)
19:25 (1000 р.)
c 17 по 18 апреля
11:10 (600 р.)
13:55 (800 р.)
16:40 (800 р.)
19:25 (1000 р.)
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c 15 по 16 апреля
12:10 (170 р.)
14:55 (220 р.)
17:40 (320 р.)
20:25 (320 р.)
c 17 по 18 апреля
12:10 (220 р.)
14:55 (320 р.)
17:40 (320 р.)
20:25 (320 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
15 апреля
20:30 (200 р.)
16 апреля
20:30 (200 р.)
17 апреля
20:30 (250 р.)
18 апреля
20:30 (250 р.)
19 апреля
20:30 (200 р.)
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Мираж СинемаКинозал №1
c 15 по 16 апреля
13:05 (220 р.)
15:50 (320 р.)
18:35 (320 р.)
21:20 (320 р.)
c 17 по 18 апреля
10:20 (220 р.)
13:05 (320 р.)
15:50 (320 р.)
18:35 (320 р.)
21:20 (320 р.)
ГалактикаЗал 2
c 15 по 18 апреля
10:00 (от 200 Р)
c 19 по 21 апреля
10:00 (от 150 Р)
ГалактикаЗал 4
c 15 по 18 апреля
10:00 (от 200 Р)
c 19 по 21 апреля
10:00 (от 150 Р)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
21 апреля
20:30 (200 р.)

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