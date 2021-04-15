Чернобыль

Режиссер: Данила Козловский

Жанры: Драма, История.

Алексей Карпушин — обычный молодой советский парень, пожарный в Припяти, который впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск — он влюбляется в парикмахера Олю. В прошлом у них уже были отношения, но тогда Алексей упустил свой шанс. Теперь у Оли есть маленький сын Леша, но Алексей намерен никогда больше не повторять прежних ошибок: он признается Оле в своих чувствах, и все вместе они планируют переехать к морю.

Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту Алексея и жизни всех тех, кто ему дорог. Взрыв реактора грозит смертью не только тысячам людей, оказавшихся в зоне радиационного поражения: возможен второй взрыв, катастрофические последствия которого могут быть несоизмеримо больше. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.

Продолжительность: 136 мин

Сценарий: Алексей Казаков, Елена Иванова

В ролях: Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич, Петр Терещенко, Артур Бесчастный, Андрей Арчаков, Самвел Тадевосян

Музыка: Олег Карпачев