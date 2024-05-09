Черная вдова. Укус смерти

Режиссер: Кия Роуч-Тернер

Жанры: Ужасы.

Холодной ненастной ночью в комнату юной Шарлотты через окно падает необычное яйцо, из которого вылупляется странный паук. Зловещее создание становится тайным другом девочки, и ее не настораживает, что паук растет с невообразимой скоростью. Но когда начинают пропадать сначала питомцы соседей, а потом и они сами, Шарлотта понимает, что ее семья и другие выжившие попали в ловушку: за ними охотится гигантский паук, жаждущий человеческой плоти.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Кия Роуч-Тернер

В ролях: Алила Браун,Райан Корр,Жермен Фаулер,Нони Хейзлхерст,Робин Невин,Пенелопа Митчелл,Дэнни Ким,Сильвия Коллока,Тони Дж Блэк,Роулэнд Холмс

Музыка: Анна Друбич