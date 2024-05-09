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Черная вдова. Укус смерти

Режиссер:Кия Роуч-Тернер
Жанры: Ужасы.

Холодной ненастной ночью в комнату юной Шарлотты через окно падает необычное яйцо, из которого вылупляется странный паук. Зловещее создание становится тайным другом девочки, и ее не настораживает, что паук растет с невообразимой скоростью. Но когда начинают пропадать сначала питомцы соседей, а потом и они сами, Шарлотта понимает, что ее семья и другие выжившие попали в ловушку: за ними охотится гигантский паук, жаждущий человеческой плоти.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Кия Роуч-Тернер
В ролях:Алила Браун,Райан Корр,Жермен Фаулер,Нони Хейзлхерст,Робин Невин,Пенелопа Митчелл,Дэнни Ким,Сильвия Коллока,Тони Дж Блэк,Роулэнд Холмс
Музыка:Анна Друбич
Производство:Австралия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:09 мая 2024
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