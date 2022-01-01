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Чемпион мира

Режиссер:Алексей Сидоров
Жанры: Драма.

Матч за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.

Продолжительность:145 мин
Сценарий:Алексей Сидоров
В ролях:Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Фёдор Добронравов, Анатолий Кот, Михаил Тройник, Александр Филиппенко
Музыка:Артем Васильев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:30 декабря 2021
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