Чемпион мира

Режиссер: Алексей Сидоров

Жанры: Драма.

Матч за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.

Продолжительность: 145 мин

Сценарий: Алексей Сидоров

В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Фёдор Добронравов, Анатолий Кот, Михаил Тройник, Александр Филиппенко

Музыка: Артем Васильев