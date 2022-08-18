Челюсти. Столкновение

Режиссер: Джеймс Нанн

Жанры: Триллер, Ужасы.

Отрываясь на последних весенних каникулах, компания молодых людей угоняет два гидроцикла и отплывает на них подальше от берега, чтобы как следует подурачиться. Шутка заканчивается столкновением и серьёзным ранением одного из друзей. Один гидроцикл тонет, второй не заводится, приятель истекает кровью, а к беспомощным ребятам уже подкрадывается большая белая акула.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Ник Сальтрезе

В ролях: Холли Эрл, Джек Трумен, Катрин Ханней, Малачи Пуллар-Латчмен, Томас Флинн, Дэниэл Касингена, Мануэль Коши, Максим Дюран, Уильям Эразо Фернандес, Людовика Лода

Музыка: Уолтер Мэир