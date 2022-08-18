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Челюсти. Столкновение

Режиссер:Джеймс Нанн
Жанры: Триллер, Ужасы.

Отрываясь на последних весенних каникулах, компания молодых людей угоняет два гидроцикла и отплывает на них подальше от берега, чтобы как следует подурачиться. Шутка заканчивается столкновением и серьёзным ранением одного из друзей. Один гидроцикл тонет, второй не заводится, приятель истекает кровью, а к беспомощным ребятам уже подкрадывается большая белая акула.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Ник Сальтрезе
В ролях:Холли Эрл, Джек Трумен, Катрин Ханней, Малачи Пуллар-Латчмен, Томас Флинн, Дэниэл Касингена, Мануэль Коши, Максим Дюран, Уильям Эразо Фернандес, Людовика Лода
Музыка:Уолтер Мэир
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:18 августа 2022
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17:40 (400)
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c 22 по 24 августа
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