Челюсти. Кровавый риф
Режиссер:Хейли Истон
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Компания лучших подруг отправляется в путешествие мечты. Но поездка оборачивается кровавым кошмаром, когда на девушек нападает огромная акула. Они оказываются отрезаны от берега, а силы и время уже на исходе.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Кэт Кларк
В ролях:Хифту Квазем, Натали Митсон, Николь Риеко, Лорен Лайл, Эллуиз Шекспир-Харт, Гэбриел Превост-Такахаси, Ташани Бент, Индия Жан-Жак, Хлоя Маршалл, Лаура Коста
Музыка:Наинита Десай, Гарри Пит
В ролях:Хифту Квазем, Натали Митсон, Николь Риеко, Лорен Лайл, Эллуиз Шекспир-Харт, Гэбриел Превост-Такахаси, Ташани Бент, Индия Жан-Жак, Хлоя Маршалл, Лаура Коста
Музыка:Наинита Десай, Гарри Пит
Производство:США, Франция, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2024
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