163072

Челюсти. Кровавый риф

Режиссер:Хейли Истон
Жанры: Триллер.

Компания лучших подруг отправляется в путешествие мечты. Но поездка оборачивается кровавым кошмаром, когда на девушек нападает огромная акула. Они оказываются отрезаны от берега, а силы и время уже на исходе.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Кэт Кларк
В ролях:Хифту Квазем, Натали Митсон, Николь Риеко, Лорен Лайл, Эллуиз Шекспир-Харт, Гэбриел Превост-Такахаси, Ташани Бент, Индия Жан-Жак, Хлоя Маршалл, Лаура Коста
Музыка:Наинита Десай, Гарри Пит
Производство:США, Франция, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 1 по 3 июля
21:05 (370)
c 4 по 5 июля
22:35 (200)
6 июля
23:00 (200)
7 июля
23:00 (200)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 1 по 3 июля
17:45 (350)
c 4 по 5 июля
16:25 (450)
6 июля
16:30 (450)
7 июля
16:30 (450)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?