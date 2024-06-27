Челюсти. Кровавый риф

Режиссер: Хейли Истон

Жанры: Триллер.

Компания лучших подруг отправляется в путешествие мечты. Но поездка оборачивается кровавым кошмаром, когда на девушек нападает огромная акула. Они оказываются отрезаны от берега, а силы и время уже на исходе.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Кэт Кларк

В ролях: Хифту Квазем, Натали Митсон, Николь Риеко, Лорен Лайл, Эллуиз Шекспир-Харт, Гэбриел Превост-Такахаси, Ташани Бент, Индия Жан-Жак, Хлоя Маршалл, Лаура Коста

Музыка: Наинита Десай, Гарри Пит