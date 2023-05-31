Человек-паук: Паутина вселенных Режиссер: Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон

Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения, Анимация. Майлз Моралес отправляется в приключение по мультивселенной вместе с Гвен Стейси и новой командой Людей-пауков, которым предстоит столкнуться с могущественным злодеем. Продолжительность: 140 мин Сценарий: Фил Лорд, Кристофер Миллер, Дэйв Каллахэм

В ролях: Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Оскар Айзек, Джейк Джонсон, Исса Рэй, Брайан Тайри Генри, Луна Лорен Велес, Рэйчел Дрэч, Дэниэл Калуя, Майкл Рианда

Музыка: Дэниэл Пембертон Производство: США

Ограничения: 12+

Дата релиза: 31 мая 2023

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