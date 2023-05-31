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Человек-паук: Паутина вселенных

Режиссер:Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения, Анимация.

Майлз Моралес отправляется в приключение по мультивселенной вместе с Гвен Стейси и новой командой Людей-пауков, которым предстоит столкнуться с могущественным злодеем.

Продолжительность:140 мин
Сценарий:Фил Лорд, Кристофер Миллер, Дэйв Каллахэм
В ролях:Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Оскар Айзек, Джейк Джонсон, Исса Рэй, Брайан Тайри Генри, Луна Лорен Велес, Рэйчел Дрэч, Дэниэл Калуя, Майкл Рианда
Музыка:Дэниэл Пембертон
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:31 мая 2023
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ГалактикаЗал 1
17 июня
21:40 (410)
18 июня
21:40 (410)
19 июня
21:40 (360)
20 июня
21:40 (360)
21 июня
21:50 (360)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 17 по 18 июня
11:40 (250)
14:15 (300)
17:00 (330)
19:40 (330)
22:20 (330)
c 19 по 21 июня
11:40 (150)
14:15 (200)
17:00 (200)
19:40 (250)
22:20 (250)

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