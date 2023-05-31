Человек-паук: Паутина вселенных
Режиссер:Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения, Анимация.
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения, Анимация.
Майлз Моралес отправляется в приключение по мультивселенной вместе с Гвен Стейси и новой командой Людей-пауков, которым предстоит столкнуться с могущественным злодеем.
Продолжительность:140 мин
Сценарий:Фил Лорд, Кристофер Миллер, Дэйв Каллахэм
В ролях:Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Оскар Айзек, Джейк Джонсон, Исса Рэй, Брайан Тайри Генри, Луна Лорен Велес, Рэйчел Дрэч, Дэниэл Калуя, Майкл Рианда
Музыка:Дэниэл Пембертон
В ролях:Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Оскар Айзек, Джейк Джонсон, Исса Рэй, Брайан Тайри Генри, Луна Лорен Велес, Рэйчел Дрэч, Дэниэл Калуя, Майкл Рианда
Музыка:Дэниэл Пембертон
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:31 мая 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:31 мая 2023
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