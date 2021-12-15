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Человек-паук: Нет пути домой

Режиссер:Джон Уоттс
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре всё становится намного опаснее.

Сценарий:Крис МакКенна, Эрик Соммерс, Стэн Ли
В ролях:Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей, Джон Фавро, Уиллем Дефо, Энгаури Райс, Дж.К. Симмонс, Бенедикт Вонг, Паула Ньюсом
Музыка:Майкл Джаккино
Производство:США, Исландия
Ограничения:12+
Дата релиза:15 декабря 2021
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