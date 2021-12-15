Человек-паук: Нет пути домой

Режиссер: Джон Уоттс

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре всё становится намного опаснее.

Сценарий: Крис МакКенна, Эрик Соммерс, Стэн Ли

В ролях: Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей, Джон Фавро, Уиллем Дефо, Энгаури Райс, Дж.К. Симмонс, Бенедикт Вонг, Паула Ньюсом

Музыка: Майкл Джаккино