Человек ниоткуда
Режиссер:Ренат Давлетьяров
Жанры: Фантастика, Триллер.
Жанры: Фантастика, Триллер.
В 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения прежде, чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, Ким понимает, что попал в 2023 год, и судя по всему — это его будущее. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает её, а вот она его нет…
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Дмитрий Пинчуков, Ренат Давлетьяров, Александр Топурия
В ролях:Александр Метёлкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Иван Злобин, Александр Жигалкин, Валерия Бельцевич, Петр Журавлев, Алана Гольяк, Анна Немченко
Музыка:Роман Волознев
В ролях:Александр Метёлкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Иван Злобин, Александр Жигалкин, Валерия Бельцевич, Петр Журавлев, Алана Гольяк, Анна Немченко
Музыка:Роман Волознев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:02 ноября 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:02 ноября 2023
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