Человек ниоткуда

Режиссер: Ренат Давлетьяров

Жанры: Фантастика, Триллер.

В 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения прежде, чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, Ким понимает, что попал в 2023 год, и судя по всему — это его будущее. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает её, а вот она его нет…

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Дмитрий Пинчуков, Ренат Давлетьяров, Александр Топурия

В ролях: Александр Метёлкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Иван Злобин, Александр Жигалкин, Валерия Бельцевич, Петр Журавлев, Алана Гольяк, Анна Немченко

Музыка: Роман Волознев