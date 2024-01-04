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Человек-невидимка. Возвращение легенды

Режиссер:Пол Дадбридж
Жанры: Триллер.

Лондон потрясает серия изощренных преступлений. По городу ходят слухи, что к ним причастен человек-невидимка, вернувшийся из мира мертвых. Невидимый призрак забирает как можно больше душ, чтобы вновь обрести плоть и получить власть над всем миром.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Филип Даэй, Хелена Гергелова, Моника Гергелова
В ролях:Дэвид Хейман, Мхаири Кэлви, Марк Арнольд, Грэм Фокс, Уэйн Энтони Гордон, Эмили Хэй, Майк Бэкингэм, Делрой Браун, Марк Дэнбьюри, Джо Такер
Музыка:Александр Арнцен
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:04 января 2024
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