Человек-невидимка. Возвращение легенды
Режиссер:Пол Дадбридж
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Лондон потрясает серия изощренных преступлений. По городу ходят слухи, что к ним причастен человек-невидимка, вернувшийся из мира мертвых. Невидимый призрак забирает как можно больше душ, чтобы вновь обрести плоть и получить власть над всем миром.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Филип Даэй, Хелена Гергелова, Моника Гергелова
В ролях:Дэвид Хейман, Мхаири Кэлви, Марк Арнольд, Грэм Фокс, Уэйн Энтони Гордон, Эмили Хэй, Майк Бэкингэм, Делрой Браун, Марк Дэнбьюри, Джо Такер
Музыка:Александр Арнцен
В ролях:Дэвид Хейман, Мхаири Кэлви, Марк Арнольд, Грэм Фокс, Уэйн Энтони Гордон, Эмили Хэй, Майк Бэкингэм, Делрой Браун, Марк Дэнбьюри, Джо Такер
Музыка:Александр Арнцен
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:04 января 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:04 января 2024
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