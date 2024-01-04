Человек-невидимка. Возвращение легенды

Режиссер: Пол Дадбридж

Жанры: Триллер.

Лондон потрясает серия изощренных преступлений. По городу ходят слухи, что к ним причастен человек-невидимка, вернувшийся из мира мертвых. Невидимый призрак забирает как можно больше душ, чтобы вновь обрести плоть и получить власть над всем миром.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Филип Даэй, Хелена Гергелова, Моника Гергелова

В ролях: Дэвид Хейман, Мхаири Кэлви, Марк Арнольд, Грэм Фокс, Уэйн Энтони Гордон, Эмили Хэй, Майк Бэкингэм, Делрой Браун, Марк Дэнбьюри, Джо Такер

Музыка: Александр Арнцен