Человек-муравей и Оса: Квантомания Режиссер: Пейтон Рид

Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения. О приключениях бывшего мелкого преступника Скотта Лэнга, ставшего обладателем костюма, позволяющего уменьшаться и увеличиваться в размерах. Вместе с напарницей Хоуп ван Дайн, дочерью известного физика и энтомолога Хэнка Пима, разработавшего костюм человека-муравья, Скотт вновь спасает мир от угрозы. Продолжительность: 124 мин Сценарий: Джефф Лавнесс, Стэн Ли, Ларри Либер

В ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Джонатан Мэйджерс, Кэтрин Ньютон, Билл Мюррей, Кэти О’Брайн, Уильям Джексон Харпер, Джэми Эндрю Катлер

Музыка: Кристоф Бек Производство: США

Ограничения: 13+

Дата релиза: 15 февраля 2023

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