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Человек-муравей и Оса: Квантомания

Режиссер:Пейтон Рид
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.

О приключениях бывшего мелкого преступника Скотта Лэнга, ставшего обладателем костюма, позволяющего уменьшаться и увеличиваться в размерах. Вместе с напарницей Хоуп ван Дайн, дочерью известного физика и энтомолога Хэнка Пима, разработавшего костюм человека-муравья, Скотт вновь спасает мир от угрозы.

Продолжительность:124 мин
Сценарий:Джефф Лавнесс, Стэн Ли, Ларри Либер
В ролях:Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Джонатан Мэйджерс, Кэтрин Ньютон, Билл Мюррей, Кэти О’Брайн, Уильям Джексон Харпер, Джэми Эндрю Катлер
Музыка:Кристоф Бек
Производство:США
Ограничения:13+
Дата релиза:15 февраля 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
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6 марта
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