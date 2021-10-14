Человек божий

Режиссер: Елена Попович

Жанры: Драма, Биография.

Фильм рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых православных святых. Это божий человек, который до конца оставался верным своим принципам, вдохновляя людей вокруг.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Елена Попович

В ролях: Арис Серветалис, Александр Петров, Тония Сотиропулу, Микки Рурк, Яннис Станкоглу, Манос Гаврас, Михалис Иконому, Константин Симсирис, Кристос Лулис, Бабис Хоук Константину

Музыка: Збигнев Прайснер