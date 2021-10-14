Человек божий
Режиссер:Елена Попович
Жанры: Драма, Биография.
Жанры: Драма, Биография.
Фильм рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых православных святых. Это божий человек, который до конца оставался верным своим принципам, вдохновляя людей вокруг.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Елена Попович
В ролях:Арис Серветалис, Александр Петров, Тония Сотиропулу, Микки Рурк, Яннис Станкоглу, Манос Гаврас, Михалис Иконому, Константин Симсирис, Кристос Лулис, Бабис Хоук Константину
Музыка:Збигнев Прайснер
В ролях:Арис Серветалис, Александр Петров, Тония Сотиропулу, Микки Рурк, Яннис Станкоглу, Манос Гаврас, Михалис Иконому, Константин Симсирис, Кристос Лулис, Бабис Хоук Константину
Музыка:Збигнев Прайснер
Производство:Греция
Ограничения:12+
Дата релиза:14 октября 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:14 октября 2021
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!