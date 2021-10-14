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Человек божий

Режиссер:Елена Попович
Жанры: Драма, Биография.

Фильм рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых православных святых. Это божий человек, который до конца оставался верным своим принципам, вдохновляя людей вокруг.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Елена Попович
В ролях:Арис Серветалис, Александр Петров, Тония Сотиропулу, Микки Рурк, Яннис Станкоглу, Манос Гаврас, Михалис Иконому, Константин Симсирис, Кристос Лулис, Бабис Хоук Константину
Музыка:Збигнев Прайснер
Производство:Греция
Ограничения:12+
Дата релиза:14 октября 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 14 по 17 октября
15:25 (300)

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