Чекаго

Режиссер: Николай Рыбников

Жанры: Драма, Криминал.

Никита живет в маленьком городке Чегаринск, который находится прямо на пути наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Решив поехать в Москву строить музыкальную карьеру, Никита хочет подзаработать. Его друг детства предлагает перевезти сумку с наркотиками, и во время поездки в Красноярск Никита чудом не попадает в руки полиции.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Анна Гурина, Николай Рыбников, Павел Полуйчик

В ролях: Данил Стеклов, Аскар Нигамедзянов, Эльдар Сафиканов, Семен Алешин, Мила Ершова, Юрий Кузнецов, Игорь Жижикин, Иван Кокорин, Галина Безрук, Мосэ Куртанидзе

Музыка: Екатерина Бардыш