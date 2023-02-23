Чекаго
Режиссер:Николай Рыбников
Жанры: Драма, Криминал.
Жанры: Драма, Криминал.
Никита живет в маленьком городке Чегаринск, который находится прямо на пути наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Решив поехать в Москву строить музыкальную карьеру, Никита хочет подзаработать. Его друг детства предлагает перевезти сумку с наркотиками, и во время поездки в Красноярск Никита чудом не попадает в руки полиции.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Анна Гурина, Николай Рыбников, Павел Полуйчик
В ролях:Данил Стеклов, Аскар Нигамедзянов, Эльдар Сафиканов, Семен Алешин, Мила Ершова, Юрий Кузнецов, Игорь Жижикин, Иван Кокорин, Галина Безрук, Мосэ Куртанидзе
Музыка:Екатерина Бардыш
В ролях:Данил Стеклов, Аскар Нигамедзянов, Эльдар Сафиканов, Семен Алешин, Мила Ершова, Юрий Кузнецов, Игорь Жижикин, Иван Кокорин, Галина Безрук, Мосэ Куртанидзе
Музыка:Екатерина Бардыш
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:23 февраля 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:23 февраля 2023
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